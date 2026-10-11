Канчельскис получил удовольствие от матча в Краснодаре, но считает: и Семаку, и Мусаеву есть над чем задуматься

«Я с удовольствием посмотрел матч, потому что команды показали результативный футбол, - заявил экс-игрок «МЮ», главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис после центрального матча 10-го тура РПЛ «Краснодар» - «Зенит» (2:3).
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