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Все премьеры под рукой: «Кинопоиск» объединил рекомендации разных стримингов

Все премьеры под рукой: «Кинопоиск» объединил рекомендации разных стримингов

Обновление помогает быстрее находить новинки, получать рекомендации с разных платформ и отслеживать даты премьер Команда «Кинопоиска» обновила мобильное приложение, добавив персональные витрины стриминговых сервисов.

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