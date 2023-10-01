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Российское Минобороны подтвердило нанесение удара по станции погрузки в районе Украинки Запорожской области

Российское Минобороны подтвердило нанесение удара по станции погрузки в районе Украинки Запорожской области

Российское Минобороны подтвердило нанесение удара по станции погрузки в районе населенного пункта Украинка Запорожской области, где были накрыты подразделения 38-й бригады морской пехоты ВСУ, а также уничтожение живой силы и техники 72-й механизированной бригады в районе Дачное ДНР.

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