Российское Минобороны подтвердило нанесение удара по станции погрузки в районе Украинки Запорожской области

Российское Минобороны подтвердило нанесение удара по станции погрузки в районе населенного пункта Украинка Запорожской области, где были накрыты подразделения 38-й бригады морской пехоты ВСУ, а также уничтожение живой силы и техники 72-й механизированной бригады в районе Дачное ДНР.