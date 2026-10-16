Какой цвет станет символом года, в чем встречать год Козы и чего ждать от нового периода по восточному гороскопу? creativestocks / 123rf.
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