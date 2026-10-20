Завтра ночью похолодает до +5 градусов. Утро будет прохладным, а днём температура немного подрастёт. Будет ли следующая ночь ещё холоднее?Сегодня, 20 октября, температура воздуха держится на отметке +14 градусов.
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