Движение нижегородского трамвая №6 приостановлено

В Нижнем Новгороде сегодня приостановлено движение трамвая №6.Движение приостановлено с девяти утра до шести вечера, чтобы провести регулировку стыков, сообщила «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии