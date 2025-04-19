Военные связисты 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» ежедневно обеспечивают подразделения надежной и устойчивой связью в ходе выполнения боевых задач…

Кроме планового обслуживания, военнослужащие также выполняют комплекс работ по устранению разрывов и повреждению проводных устройств и спутниковых средств непосредственно на линии боевого соприкосновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии