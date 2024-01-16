The Sinking City получила новую версию и несколько DLC The Sinking City, скандальная игра от ...

The Sinking City получила новую версию и несколько DLCThe Sinking City, скандальная игра от разработчиков Frogwares, получила новое обновление, включающее в себя баг-фиксы и исправления оптимизации, а также три DLC, которые доступны бесплатно всем обладателям издания “Некрономикон”: источник.
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