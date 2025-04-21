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Потомок Бисмарка ставит на Россию: Европе ловить нечего

Потомок Бисмарка ставит на Россию: Европе ловить нечего

Царьград © Petrov Sergey/Globallookpress Немецкий аристократ и политик Александр фон Бисмарк, открыто выражающий свою симпатию к России, рассказал ИА Регнум, каким ему видится переговорный процесс по Украине и какую роль в нём будет играть Евросоюз.

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Комментарии
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TA
Tchernichova Aneta
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7 час.
СК
Сергей Ковалев
надо быть потомком Отто фон Бисмарка, чтобы видеть  очевидное? в Европе не &quot;властей нет&quot;, а власть на зп у кукловодов. ес-сно &quot;забыла&quot; о национальных интересах. шевелиться для себя не хотят, как те коты ленивые: первый ленится протянуть лапу за упавшей со стола сосиской, второй хвалится, что подсунутое хозяйкой к морде буквально молоко в блюдце пить не стал - лень, а третий наступил сам себе на хвост и орал, ленясь снять свою же  лапу с хвоста... понятно, - не смешно. но опущенность Европы в плинтус контролируется её как бы избранными руководителями. на самом деле все они прихвостни большого наднационального бабла и делают ровно то, что им шепчут их &quot;ужинающие&quot;.
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2 час.
ВМ
Вениамин Мельников
самый близкий для нас народ европы- Германия.
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1 час.
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