Потомок Бисмарка ставит на Россию: Европе ловить нечего

СК

Сергей Ковалев

надо быть потомком Отто фон Бисмарка, чтобы видеть очевидное? в Европе не "властей нет", а власть на зп у кукловодов. ес-сно "забыла" о национальных интересах. шевелиться для себя не хотят, как те коты ленивые: первый ленится протянуть лапу за упавшей со стола сосиской, второй хвалится, что подсунутое хозяйкой к морде буквально молоко в блюдце пить не стал - лень, а третий наступил сам себе на хвост и орал, ленясь снять свою же лапу с хвоста... понятно, - не смешно. но опущенность Европы в плинтус контролируется её как бы избранными руководителями. на самом деле все они прихвостни большого наднационального бабла и делают ровно то, что им шепчут их "ужинающие".