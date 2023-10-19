Как подорожали подержанные машины

Больше всего с прошлого года выросли в цене подержанные автомобили старше 10 лет. Маркетинговое агентство НАПИ (Национальное Агентство Промышленной Информации) проанализировало динамику средних цен на подержанные легковые автомобили с 1 квартала 2022 года по 3 квартал 2023 года.
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