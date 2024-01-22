Жителям Карелии рассказали о допустимых сроках отключения тепла в домах

Как быстро коммунальные службы обязаны вернуть тепло в дома граждан. Госкомитет Карелии по жилнадзору напомнил управляющим организациям, поставщикам тепла и гражданам об ответственности за отсутствие отопления в многоквартирных домах в соответствии с Правилами № 354.
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