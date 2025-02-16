«Скамья подсудимых»: в США указали место Германии на переговорах по Украине

Валерий Евстафьев

Ясно: Мединский просто отдыхает после слов - "кто-то квалифицирует победителем в проекте того, кто его запланировал и успешно реализовал". Так, наверное, думал и Трамп, когда выступал и был совершенно прав ПО-СВОЕМУ, но сказать этого он не мог, так как ЭТО - есть последняя маска приличия на дьявольской морде англосаксов (других слов у меня для них нет).