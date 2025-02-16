Место Германии в диалоге по Украине на скамье подсудимых. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт.
«Скамья подсудимых»: в США указали место Германии на переговорах по Украине
Комментарии
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Валерий Евстафьев
Ясно: Мединский просто отдыхает после слов - "кто-то квалифицирует победителем в проекте того, кто его запланировал и успешно реализовал". Так, наверное, думал и Трамп, когда выступал и был совершенно прав ПО-СВОЕМУ, но сказать этого он не мог, так как ЭТО - есть последняя маска приличия на дьявольской морде англосаксов (других слов у меня для них нет).
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12 час.
В
Воробей
Ну, по крайней мере с точки зрения планирования и осуществления плана, США действительно являются победителями. А поскольку Трамп выступает от лица США, то он и придерживается именно этой позиции. Ничего нелогичного тут нет. Во время ВМВ ситуация была сложной и это открывает возможность некоторым выбирать ту трактовку и квалификацию событий, которая ему больше нравится.
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6 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.
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5 час.
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