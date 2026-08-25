Ходченкова, Гордин, Хмельницкая приехали на премьеру сериала «Большая фарма»

В «Художественном» состоялся показ нового драматического сериала «Большая фарма». Представить первые серии проекта собралась творческая команда во главе с генеральными продюсерами Гавриилом Гордеевым и Иваном Самохваловым, режиссером Данилом Чащиным, автором сценария Олегом Маловичко и исполнителями главных ролей.
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