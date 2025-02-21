У электромобилей Rivian R1S и R1T появилась версия California Dune[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Электрические внедорожник Rivian R1S и пикап R1T выпускаются с 2021 года, а минувшим летом эта парочка претерпела плановую модернизацию.
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