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Крымская газета

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В Красногвардейском районе работает горячая линия по выплатам пострадавшим в ЧС

В Красногвардейском районе работает горячая линия по выплатам пострадавшим в ЧС

Глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован сообщил о начале работы единой горячей линии по вопросам выплат материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

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