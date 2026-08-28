В Красногвардейском районе работает горячая линия по выплатам пострадавшим в ЧС

Глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован сообщил о начале работы единой горячей линии по вопросам выплат материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.
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