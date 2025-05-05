«Другие гонщики говорят и похуже». Хэмилтон – о перепалке с Ferrari по радио

«Другие гонщики говорят и похуже». Хэмилтон – о перепалке с Ferrari по радиоFerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон после финиша Гран При Майами рассказал о напряжённом диалоге с командой по радио.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии