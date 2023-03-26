Фёдор Конюхов установил рекорд по дальности полёта на воздушном шаре

Шар с путешественниками пробыл в воздухе более 60 часов. Путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелёта на тепловом воздушном шаре.