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Фёдор Конюхов установил рекорд по дальности полёта на воздушном шаре

Шар с путешественниками пробыл в воздухе более 60 часов. Путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелёта на тепловом воздушном шаре.

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