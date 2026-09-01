Мой чек-лист автомобильного путешествия: от документов до детских игрушек

Дорога — это всегда про предвкушение. Про момент, когда закрываешь багажник, поворачиваешь ключ зажигания и понимаешь, что впереди — сотни километров, за которыми прячутся новые города, перевалы и тихие заправки, похожие на островки цивилизации.
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