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Деа вернулся в «Нефтехимик», подписав контракт на год

30-летний форвард подписал с клубом однолетний контракт. В прошлом сезоне Деа перешел в «Нефтехимик» после ухода из «Металлурга».

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