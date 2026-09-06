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Газета.ру

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МВД: в атакованном дронами Ростове-на-Дону работает мобильная приемная полиции

МВД: в атакованном дронами Ростове-на-Дону работает мобильная приемная полиции

Мобильная приемная полиции работает в Ростове-на-Дону, ночью подвергшемся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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