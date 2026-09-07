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Регионы России

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Зеленский раскрыл планы США по урегулированию конфликта на Украине

Зеленский раскрыл планы США по урегулированию конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединённые Штаты Америки планируют осенью перезапустить дипломатический процесс по урегулированию конфликта на Украине.

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