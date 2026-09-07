Зеленский раскрыл планы США по урегулированию конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединённые Штаты Америки планируют осенью перезапустить дипломатический процесс по урегулированию конфликта на Украине.
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