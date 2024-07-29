Ксения Собчак высказалась о бывшей жене Шнурова которая сбежала за границу

Ведущая и журналистка Ксения Собчак считает, раз уехал из страны надо ее забыть. Матильда Шнурова, после разрыва с фронтменом группы «Ленинград», продолжала развивать свой бизнес в России, пока не приняла решение продать все свои активы и переехать в США.
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