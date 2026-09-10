Ветеран контрразведки КГБ СССР Владимир Нечаев заявил, что известный украинский блогер Дмитрий Карпенко, действующий под псевдонимом «Апостол Дмитрий», является кадровым сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ).
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