Мужчина заколол знакомую и прятался три дня в Екатеринбурге

В Сысертском районе мужчина набросился с кулаками на свою знакомую, а после заколол ее ножом. Чтобы избежать наказания, он три дня прятался в Екатеринбурге, но это не спасло его от уголовной ответственности, сообщает Следственный комитет по Свердловской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии