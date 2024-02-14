Мужчина заколол знакомую и прятался три дня в Екатеринбурге

В Сысертском районе мужчина набросился с кулаками на свою знакомую, а после заколол ее ножом. Чтобы избежать наказания, он три дня прятался в Екатеринбурге, но это не спасло его от уголовной ответственности, сообщает Следственный комитет по Свердловской области.