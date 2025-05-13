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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Разработчики The Texas Chain Saw Massacre объявили о прекращении развития и...

Разработчики The Texas Chain Saw Massacre объявили о прекращении развития и поддержки игрыАссиметричный кооперативный survival-horror The Texas Chain Saw Massacre, созданный по одноимённой серии фильмов ужасов, перестанет получать обновления и новый контент.

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