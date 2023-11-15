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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Харден за последние пять лет стал в четыре раза реже исполнять лэй-апы и данки

Джеймс Харден за последние пять лет стал в четыре раза реже исполнять лэй-апы и данки

Известный аналитик Кирк Голдсберри опубликовал график, который показывает, как количество лэй-апов и данков Джеймса Хардена падало в течение последних пяти лет.

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