В польском Бытоме снесли обелиск на кладбище солдат Красной Армии

В польском городе Бытом демонтировали обелиск на территории кладбища, где покоятся советские воины. Как сообщает российское посольство, 4 сентября польские власти, не поставив в известность российскую сторону, осуществили снос 6-метрового бетонного сооружения, напоминающего часовню.
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