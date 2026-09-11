Страна и люди

В польском городе Бытом демонтировали обелиск на территории кладбища, где покоятся советские воины. Как сообщает российское посольство, 4 сентября польские власти, не поставив в известность российскую сторону, осуществили снос 6-метрового бетонного сооружения, напоминающего часовню.