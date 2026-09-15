«Топор над головами»: Дмитриев иронично прокомментировал фото Стубба и Мерца

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал совместную фотографию президента Финляндии Александра Стубба и канцлера Германии Фридриха Мерца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Конверты с белым ...
- Конверты с белым ...
- Как перестать боя...
Голубки неразлучники , а на самом деле хрен да уксус, оба кислые.
Прям душа радуется. Однояйцевые близнецы-братья! В каком инкубаторе этих уродов выращивают?