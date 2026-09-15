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Пятый канал

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«Топор над головами»: Дмитриев иронично прокомментировал фото Стубба и Мерца

«Топор над головами»: Дмитриев иронично прокомментировал фото Стубба и Мерца

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал совместную фотографию президента Финляндии Александра Стубба и канцлера Германии Фридриха Мерца.

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