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МОСИНФОРМ

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Собянин: 192 млн поездок совершено на участке салатовой линии метро за 10 лет

Собянин: 192 млн поездок совершено на участке салатовой линии метро за 10 лет

10 лет назад открыли сразу три станции Люблинско-Дмитровской линии метро — «Бутырскую», «Фонвизинскую» и «Петровско-Разумовскую».

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