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Россияне бьют рекорды пессимизма: более половины не ждут улучшений, каждый четвёртый — ухудшения

Россияне бьют рекорды пессимизма: более половины не ждут улучшений, каждый четвёртый — ухудшения

В России отмечен рекордный рост пессимизма в отношении перспектив страны и жизни своей семьи на горизонте ближайшего года.

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