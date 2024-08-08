Авторы Warhammer 40,000: Rogue Trader делают четыре новые игры с полной озвучкой, одна из к...

Авторы Warhammer 40,000: Rogue Trader делают четыре новые игры с полной озвучкой, одна из которых будет на движке UE5Студия Owlcat Games, подарившая нам такие хиты как Pathfinder: Kingmaker и Warhammer 40,000: Rogue Trader, поделилась амбициозными планами на будущее.