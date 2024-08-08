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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы Warhammer 40,000: Rogue Trader делают четыре новые игры с полной озвучкой, одна из к...

Авторы Warhammer 40,000: Rogue Trader делают четыре новые игры с полной озвучкой, одна из к...

Авторы Warhammer 40,000: Rogue Trader делают четыре новые игры с полной озвучкой, одна из которых будет на движке UE5Студия Owlcat Games, подарившая нам такие хиты как Pathfinder: Kingmaker и Warhammer 40,000: Rogue Trader, поделилась амбициозными планами на будущее.

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