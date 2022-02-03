Власти Волгограда вынуждают пассажиров платить дважды

— Каждый день сталкиваюсь с этой проблемой. Буквально вчера ждала 40 минут после 18:00. Не было ни одной маршрутки, пришлось опять ехать на № 29с до «Акварели» и пересаживаться на автобус, — жалуется жительница микрорайона Анна Викторова в соцсети.