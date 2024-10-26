Обнаружен новый вид ракообразных с окраской, как у панды

Спустя десятилетия после того, как этот вид ракообразных с уникальной чёрно-белой окраской, напоминающей панду, был впервые обнаружен в Японии, подтверждено, что он является новым для науки, сообщается на сайте Университета Хиросимы.
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