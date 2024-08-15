Страна в панике: ответ Путина на атаки ВСУ под Курском пугает США

США внимательно следят за Россией и перемещениями российских войск. В Вашингтоне не могут предсказать, каким будет ответ президента России Владимира Путина на террористическое нападение ВСУ на Курскую область.
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