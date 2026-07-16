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Царьград

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В Австралии призыв "убивать русских" стал нормой: реакция посольства России

В Австралии призыв "убивать русских" стал нормой: реакция посольства России

Типичный пример австралийской риторики: "Мы готовим украинцев для убийства русских".Отношения между Москвой и Канберрой вышли на новый виток напряженности из-за скандальной публикации в австралийской прессе.

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Комментарии
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А
Александр
Они всегда были на подхвате у британки, эти кенгуру.
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1 м.