Типичный пример австралийской риторики: "Мы готовим украинцев для убийства русских".Отношения между Москвой и Канберрой вышли на новый виток напряженности из-за скандальной публикации в австралийской прессе.
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