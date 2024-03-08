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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петтерссон набрал 400 очков в НХЛ за 390 матчей. Только Буре был быстрее в истории «Ванкувера»

Нападающий «Ванкувера» сделал передачу в матче против «Вегаса» (3:1). Теперь на счету Элиаса Петтерссона 400 (166+234) баллов в 390 играх в НХЛ.

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