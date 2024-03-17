Дебил на ручном управлении - совсем с катушек съехал!

ИРИНА МАЛЫШЕВА

Когда бог хочет наказать, он лишает их разума, так гласит библия. Так вот все началось с президентов.... один хуже другого, с головой не дружат и дожили до полного безумия дурака президента. Так им и надо всем американцам. Это надо же видеть во главе страны, кричать на каждом углу в рупор, что США они самые самые.... Я согласна, что самые самые дураки только... Умные люди, а президент больной дурак безмозглый, так где их ум????? Как в детской сказке " Битый небитого везет". Байденом руководят и это весь МИР знает. Значит руководители больные и неумные людишки из палаты № 6. Вот и весь эпикриз им и их сообществу. Страна блинннн .За брюхо свое митингуют, а перед носом не видят кто ими управляет.