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Дебил на ручном управлении - совсем с катушек съехал!

Дебил на ручном управлении - совсем с катушек съехал!

"Я продолжаю призывать всех в этом зале противостоять Владимиру Путину, он бандит". **** Байден сказал это без тени стыда по поводу того факта, что в предыдущие 5 месяцев он поставлял Нетаньяху массовое оружие, которое осуществило беспрецедентный геноцид в 21 веке, в результате которого было зверски убито 30 000 мирных жителей, 13 000 из которых были ДЕТЬМИ.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
М.Хазин обозначил основных игроков - сионизм, корона и Ватикан. есть внутренние противоречия, но против России они все в ряд. остальное малозначимо.
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6 час.
Галина Дьячина
от бандита  и слышим..но он себя уже не понимает..только повторяет чужие слова..на бумажке наверное пишут... чтобы не забыл..дебил
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3 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Когда бог хочет наказать, он лишает их разума, так гласит библия. Так вот все началось с президентов.... один хуже другого, с головой  не дружат и дожили до полного безумия дурака президента. Так им и надо всем американцам. Это надо же видеть во главе страны, кричать на каждом углу в рупор, что США они самые самые.... Я согласна, что самые самые дураки только... Умные люди, а президент больной дурак безмозглый, так где их  ум?????  Как в детской сказке &quot; Битый небитого везет&quot;. Байденом руководят и это весь МИР знает. Значит руководители больные и неумные людишки из палаты № 6. Вот и весь эпикриз им и их сообществу.  Страна  блинннн .За брюхо свое митингуют, а перед носом не видят кто ими управляет.
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3 час.

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