Начался суд над ударившим ножом мурманского губернатора Чибиса

В Апатитском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Быданова, фигуранта уголовного дела о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщает корреспондент РЕН ТВ.
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