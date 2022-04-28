Количество жарких дней на побережье Чёрного моря к 2050 году возрастёт в пять-шесть раз

К 2050 году на побережье Чёрного моря количество жарких дней увеличится в пять-шесть раз. Осадков станет меньше на 15-40%, температура в среднем возрастёт на шесть градусов для агрессивного периода и на 2,5 градуса — для умеренного сценария.
К 2050 году на побережье Чёрного моря количество жарких дней увеличится в пять-шесть раз. Осадков станет меньше на 15-40%, температура в среднем возрастёт на шесть градусов для агрессивного периода и на 2,5 градуса — для умеренного сценария.
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