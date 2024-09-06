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Круговой после 3:0 с Вьетнамом: «Погода напряженная. В 2020-м столько человек погибло из-за воздуха. Казалось, вместе с ними буду» 

«У меня рацион небольшой, так что вряд ли я любитель вьетнамской кухни. Конечно, угостил бы вьетнамцев борщом, но сам бы его не приготовил.

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