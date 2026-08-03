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Лес, техника, биотопливо: ключевые векторы сотрудничества «Сегежа Групп» с Китаем

Лес, техника, биотопливо: ключевые векторы сотрудничества «Сегежа Групп» с Китаем

На 21‑ом заседании Российско‑Китайской рабочей группы по использованию лесных ресурсов стороны подтвердили заинтересованность в проекте биотехнологического комплекса «Новоенисейский ЛХК/Тайга» в Красноярском крае: он ориентирован на глубокую переработку сырья и выпуск высокомаржинальной продукции.

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