Лес, техника, биотопливо: ключевые векторы сотрудничества «Сегежа Групп» с Китаем

На 21‑ом заседании Российско‑Китайской рабочей группы по использованию лесных ресурсов стороны подтвердили заинтересованность в проекте биотехнологического комплекса «Новоенисейский ЛХК/Тайга» в Красноярском крае: он ориентирован на глубокую переработку сырья и выпуск высокомаржинальной продукции.