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"Таким помогать нельзя": японцев поразила наглость Зеленского

"Таким помогать нельзя": японцев поразила наглость Зеленского

Третьего августа Владимир Зеленский выразил Японии благодарность за помощь — но также проявил недовольство, сказав, что "ожидаемые результаты не были достигнуты" и что "они несущественны по сравнению с истинными возможностями Японии".

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