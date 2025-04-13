Пока спецпосланник Трампа проводил встречу с Путиным, американский президент требует от Москвы пошевеливаться

Путин принял спецпосланника США Уиткоффа в Петербурге, сообщает Le Figaro. Перед встречей Трамп потребовал от Москвы "пошевелиться" с мирным урегулированием на Украине — но читатели издания сразу поняли, что на самом деле значит приезд американца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии