SITCo Thursday Setup Watchlist | MES Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ Thursday Setup Watchlist | MES & MNQ October 22 Thesis: Repair Under Pressure Wednesday improved semiconductor leadership and S&P trend breadth—but the index extension failed to hold.
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