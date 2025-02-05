Поплавать с видом на зимний Финский: в Петербурге в 2025 году заработает комплекс открытых бассейнов

Он станет частью инфраструктуры общественного пространства «Флагшток». Эксперты уверены: проект будет успешным, ведь подобные спортивные объекты есть даже в самых холодных регионах нашей страны Бассейны в акватории Финского залива будут подогреваемыми и круглогодичными.