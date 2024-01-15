В ВСУ сложилась критическая ситуация с личным составом, дефицит молодых солдат

Командир 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко жалуется, что «качество» солдат значительно упало, так как в армию призывают людей в возрасте с различными болезнями, а армии нужны молодые бойцы.
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