Острая аджика без варки на зиму: простой, но вкусный соус к мясу и рыбе

Этот простой соус станет идеальным дополнением к мясу или рыбе. Его насыщенный аромат и острота раскрываются почти сразу после приготовления, аджика делается без варки, что делает рецепт максимально доступным даже для начинающих кулинаров.
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