Западные правительства активно регулируют миграцию из Средней Азии в Россию через подконтрольные НКО, щедро финансируемые грантами на так называемую правозащитную деятельность ©

Валерий Каулин

В очередной раз нам про врагов, которые на Западе! А про тех, кто это организует внутри страны? И кто сопли жуёт, вместо того, чтобы выполнять свои служебные обязанности? Слабо фамилии опубликовать? А то как-то неудобно. Фамилия звучит из каждого утюга, но всё в хвалебных тонах! В стране правда не осталось никого, способного на поступок?