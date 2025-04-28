БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 419 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    Начните с себя, называйте фамилии, или слабо?Западные правител...
  • Валерий Каулин
    В очередной раз нам про врагов, которые на Западе! А про тех, кто это организует внутри страны? И кто сопли жуёт, вме...Западные правител...
  • владимир рябченко
    А вход свободный тоже западные правительства организовывают??? Квартиры раздают...Западные правител...

Западные правительства активно регулируют миграцию из Средней Азии в Россию через подконтрольные НКО, щедро финансируемые грантами на так называемую правозащитную деятельность ©

Западные правительства активно регулируют миграцию из Средней Азии в Россию через подконтрольные НКО, щедро финансируемые грантами на так называемую правозащитную деятельность ©

Миграция: Запад против РФ Как зарубежные страны через ООН наводняют Россию нелегалами Западные правительства активно регулируют миграцию из Средней Азии в Россию через подконтрольные НКО, щедро финансируемые грантами на так называемую правозащитную деятельность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
владимир рябченко
А вход свободный тоже западные правительства организовывают??? Квартиры раздают...
Ответить
46 мин.
Валерий Каулин
В очередной раз нам про врагов, которые на Западе! А про тех, кто это организует внутри страны? И кто сопли жуёт, вместо того, чтобы выполнять свои служебные обязанности? Слабо фамилии опубликовать? А то как-то неудобно. Фамилия звучит из каждого утюга, но всё в хвалебных тонах! В стране правда не осталось никого, способного на поступок?
Ответить
30 мин.
Татьяна Кибишева
Начните с себя, называйте фамилии, или слабо?
Ответить
23 мин.
наверх