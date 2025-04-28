Миграция: Запад против РФ Как зарубежные страны через ООН наводняют Россию нелегалами Западные правительства активно регулируют миграцию из Средней Азии в Россию через подконтрольные НКО, щедро финансируемые грантами на так называемую правозащитную деятельность.
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