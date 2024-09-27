Ефимов: участок у метро «Каширская» реорганизует правообладатель по КРТ

В районе Нагатино-Садовники находится участок, который в данный момент используется неэффективно. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, его площадь составляет 0,88 гектара.
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