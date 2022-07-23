SUSANIN

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Участок федеральной трассы в Сочи подтопило в результате проливных дождей

Участок федеральной трассы в Сочи подтопило в результате проливных дождей

Сочи. Краснодарский край. Федеральная трасса Джугба-Сочи была подтоплена в результате сильного дождя, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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